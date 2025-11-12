Hatay'da beyaz altın hasadı! Fiyatı 25 TL'ye kadar düştü! Çiftçi ne yapacağını bilmiyor

5

Kuraklığın pamukta verimi etkilediğini dile getiren Hasan Çakır, "Kuraklık bu yıl çok etkiledi, su sıkıntısı etkiledi. Geçen yıl aynı tarladan 150 kilogram pamuk aldık, bu yıl ise 130 kilogram pamuk alacağız. Birkaç yıl önce aynı tarladan 700 kilogram pamuk aldığımız oldu. Son 2 yıldır verim olarak az oluyor. Pamuğun fiyatı 30 TL iken, 25 TL'ye düştü. Hasadın ilk zamanlarında 30 TL iken, hasadın son zamanlarında 25 TL'ye kadar geriledi. Zararlı böceklerden dolayı da verim düştü" dedi.