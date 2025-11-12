Hatay'da beyaz altın hasadı! Fiyatı 25 TL'ye kadar düştü! Çiftçi ne yapacağını bilmiyor
Kaynak : İHA
Son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan Hatay’da pamuk üreticisi zor günler geçiriyor. Verim düştü, fiyatlar geriledi. Hataylı çiftçiler, düşük fiyatlar karşısında çaresiz.
Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Çakır, 30 dönümlük pamuk tarlasında son hasadı yaptı.
Bu yıl yağışların yetersiz olduğunu ve mahsulün kuraklıktan etkilediğini söyleyen Çakır, geçen aynı tarlada dönüm başına 150 kilogram pamuk alırken bu yıl ise 130 kilogram ürün aldığını belirtti.
Pamuk hasadının ilk zamanlarında 30 TL fiyatı olduğunu ifade eden Çakır, hasadın son zamanlarında fiyatı geriye çekerek, pamuğu tarlada 25 TL'den sattıklarını söyledi.
Kuraklığın pamukta verimi etkilediğini dile getiren Hasan Çakır, "Kuraklık bu yıl çok etkiledi, su sıkıntısı etkiledi. Geçen yıl aynı tarladan 150 kilogram pamuk aldık, bu yıl ise 130 kilogram pamuk alacağız. Birkaç yıl önce aynı tarladan 700 kilogram pamuk aldığımız oldu. Son 2 yıldır verim olarak az oluyor. Pamuğun fiyatı 30 TL iken, 25 TL'ye düştü. Hasadın ilk zamanlarında 30 TL iken, hasadın son zamanlarında 25 TL'ye kadar geriledi. Zararlı böceklerden dolayı da verim düştü" dedi.