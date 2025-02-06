Hatay'da 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu
Hatay'da 6 Şubat 2023'te depremde evden çıkarken, yan binanın yıkılması sonucu kucağında olduğu annesiyle birlikte enkaz altında kalıp 6 saat sonra kurtarılan Hasan Türk (3), kaybettiği sol bacağına takılan protezle yaşama tutundu. Anne Aylin Türk (23) unutamadığı o günü Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatırken, kontrol için geldikleri Çocuk İyilik Merkezi'nde 5 yaşına giren ablası İkra'nın birlikte 'Doktorculuk' oynadıkları sırasında Hasan’ın bacağını oyuncak aletlerle tedavi ettiğini söylediği anlar duygulandırdı.
Gülşah ÖZGEN-Nuri PİR/ADANA, (DHA)-
• 06 Şubat 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
Gülşah ÖZGEN-Nuri PİR/ADANA, (DHA)-
• 06 Şubat 2025 - 13:11 • Son Güncelleme: