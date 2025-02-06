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Hatay'da 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Hatay'da 6 Şubat 2023'te depremde evden çıkarken, yan binanın yıkılması sonucu kucağında olduğu annesiyle birlikte enkaz altında kalıp 6 saat sonra kurtarılan Hasan Türk (3), kaybettiği sol bacağına takılan protezle yaşama tutundu. Anne Aylin Türk (23) unutamadığı o günü Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatırken, kontrol için geldikleri Çocuk İyilik Merkezi'nde 5 yaşına giren ablası İkra'nın birlikte 'Doktorculuk' oynadıkları sırasında Hasan’ın bacağını oyuncak aletlerle tedavi ettiğini söylediği anlar duygulandırdı.

Gülşah ÖZGEN-Nuri PİR/ADANA, (DHA)-
• 06 Şubat 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
Gülşah ÖZGEN-Nuri PİR/ADANA, (DHA)-
• 06 Şubat 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
1Hatayda 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'nde yaşayan işçi Mustafa (25) ve ev kadını Aylin Türk çifti, çocukları Hasan (3) ve İkra (5) ile ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki büyük depremlere 3 katlı evlerinde yakalandı.

2Hatayda 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Sarsıntıyı hissedip bahçelerine çıkan aileden Mustafa ve kızı İkra yara almadan kurtulurken, Aylin Türk ise yan evin yıkılması sonucu kucağındaki oğlu Hasan ile birlikte enkaz altında kaldı.

3Hatayda 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Yaklaşık 6 saat boyunca burada yaşam savaşı veren anne ile oğlu, yaralı olarak kurtarılıp, Adana'da hastaneye götürüldü. Ancak minik Hasan, enkaz altında kalan sol bacağını kaybetti. Tedavisinin tamamlayarak taburcu edilen Hasan'a, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde ücretsiz protez takıldı.

4‘6 SAAT SONRA KURTARILDIK’

‘6 SAAT SONRA KURTARILDIK’

Oğlunun kontrolleri için merkeze gelen Aylin Türk, depremin yıl dönümünde o gün yaşadıklarını DHA’ya anlattı. Aylin Türk, "Binanın 3'üncü katında oturuyorduk. Sarsıntıyı hissedince ailece aşağı bahçeye indik.

5Hatayda 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Kızım ve eşim yara almadan kurtuldu. Hasan benim kucağımdaydı, yan taraftaki 2 katlı ev üzerimize yıkıldı. Gözümü açtığımda oğlumla enkaz altındaydık. 6 saat sonra kurtarıldık. O anlarda içimden sadece oğlumu kurtarmak geçti.

6Hatayda 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Ona sürekli 'korkma oğlum, ben buradayım' dedim. Enkazdan çıktığımızda Hasan sol bacağını çoktan kaybetmişti. Hastanede kendime geldiğimde eşim ve kızımın kurtulduğuna sevindim" dedi.

7İNSANIN AKLININ HAYALİNİN ALMAYACAĞI ŞEYLER GÖRDÜK

'İNSANIN AKLININ HAYALİNİN ALMAYACAĞI ŞEYLER GÖRDÜK'

Tedavi için bir araç ayarlayıp Adana'ya geldiklerini söyleyen Aylin Türk, "Hastanelerden yıkılmayan bir tek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi kalmıştı. Her yer kan revan içindeydi. Orada insanın aklının hayalinin almayacağı şeyler gördük. Sonra araba ayarlayıp gece Adana'ya gittik ve tedavi olduk. Hatay'a dönüp çadır ararken tanıştığımız bir ağabey vasıtasıyla Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi ile tanıştık. Burada Hasan'ın ücretsiz protezini taktırdık. O gün bizim için çok şahane bir gündü" diye konuştu.

8OĞLUMU YÜRÜRKEN GÖRMEK BİZİM İÇİN BİR MUCİZE

'OĞLUMU YÜRÜRKEN GÖRMEK BİZİM İÇİN BİR MUCİZE'

Depremin yaşandığı dönem Hasan'ın yeni yeni adımlar attığını söyleyen Aylin Türk, "O tarihlerde Hasan yeni yeni yürüyor, bir şeyler giyip bize mankenlik yapıyor, güldürüyordu.

9Hatayda 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Şimdi hala aynı, yürümeyi çok seviyor. Sağlığı gayet yerinde. Onu bir daha ayakta göreceğimi ummuyordum. Oğlumu yürürken görmek bizim için bir mucize. Bu kurumdan da yardım edenlerden de Allah razı olsun. Şu an yıkılan evimizin enkazını kaldırdık. Oraya koyduğumuz konteynerde yaşıyoruz. Dönem dönem buraya Hasan'ın kontrollerine geliyoruz" dedi.

10Hatayda 3 yaşındaki Hasan, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata tutundu

Öte yandan, Çocuk İyilik Merkezi’nde dün protez kontrolü yapılan Hasan'ın doktorculuk' oynadığı ve ablası İkra'nın oyuncak aletler ile kardeşinin bacağını tedavi etmeye çalıştığı anlar, duygulandırdı.