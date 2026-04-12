Hatay'a dükkan açtı: Vatandaşların damak tadını değiştirdi

Mücverli nohut dürümün ve nohut dürümün müşterilerden tam not aldığını ifade eden Kadriye Uzun, İskenderun'da tek nohut dürümcü olduğunu belirterek ''On yıldır nohut dürün yapıyorum, bizim memleketimizin yemeği olduğu için aklıma oradan geldi. Şanlıurfa, Birecik ve Gaziantep yani üç yörenin yemeği nohut dürüm. Memleketimizi de biliyorlar, nohut dürümünü de biliyorlar ve lezzetimizi tanıtmışız zaten. Nohut başlı başına protein, mücverimiz de öyle. Farklı tat istiyorlar insanlar, talebimiz çok var. Her şeyin bir ayrı lezzeti var. Dönerin ayrı bir lezzeti var ama benim yemeğime söz yok. ‘Mücveri çok güzel yapıyorsun abla' diyorlar. ‘Mücverli nohut dürümü çok güzel oluyor' diyorlar. Kendi işimi sevdiğim için yemeğimi de güzel yapıyorum, İskenderun'da ben bir taneyim'' dedi.