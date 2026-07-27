Hatay sokakları renklendi! Arsuz ziyaretçi akınına uğradı
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Arsuz Sokak Şenlikleri", iki gün boyunca vatandaşları sanat, lezzet ve eğlenceyle buluşturdu.
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"Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla gerçekleştirilen şenlikler, kortej yürüyüşüyle başladı. Arsuz sokaklarını renklendiren korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik alanları iki gün boyunca ziyaretçilerle dolup taştı. Sanatın, kültürün ve eğlencenin bir araya geldiği Arsuz Sokak Şenlikleri kapsamında kurulan yöresel ikram ve sanat stantları büyük beğeni toplarken, HBB sokak müzisyenlerinin performansları etkinliğe renk kattı.
Sanat atölyeleri, sihirbaz gösterileri ve HBB animasyon ekibinin palyaço eşliğinde gerçekleştirdiği oyunlar çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.
Şenliğe katılan vatandaşlar, iki gün boyunca hem yöresel lezzetleri tatma hem de birbirinden farklı kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma fırsatı buldu. Arsuz’un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan şenlikler, vatandaşlardan tam not aldı.