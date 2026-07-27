Hatay sokakları renklendi! Arsuz ziyaretçi akınına uğradı

3

Şenliğe katılan vatandaşlar, iki gün boyunca hem yöresel lezzetleri tatma hem de birbirinden farklı kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma fırsatı buldu. Arsuz’un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan şenlikler, vatandaşlardan tam not aldı.