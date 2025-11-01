Hatay Samandağ'da gün batımı eşsiz manzara oluşturdu! Görsel şölene dönüşen görüntüler nefes kesti
01.11.2025 - 18:56Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)
Hatay'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, görsel şölen oluşturdu.
2
Sahilde gün batımının oluşturduğu eşsiz manzara, görenlerin ilgisini çekti.
3
Denizin üzerindeki yansımalarla birlikte gün batımı görsel bir şölene dönüştü.
4
Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonlarıyla kayda aldı.
5
Gün batımının ardından bulutların şekil değiştirmesiyle gökyüzündeki sıcak tonlar yerini koyu mavilere bıraktı.
6
7
8