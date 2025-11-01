GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay Samandağ'da gün batımı eşsiz manzara oluşturdu! Görsel şölene dönüşen görüntüler nefes kesti

01.11.2025 - 18:56

Kaynak : Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, görsel şölen oluşturdu.

1

Hatay’ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde gün batımı, ortaya güzel manzaralar çıkardı.

2

Sahilde gün batımının oluşturduğu eşsiz manzara, görenlerin ilgisini çekti.

3

Denizin üzerindeki yansımalarla birlikte gün batımı görsel bir şölene dönüştü.

4

Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonlarıyla kayda aldı.

5

Gün batımının ardından bulutların şekil değiştirmesiyle gökyüzündeki sıcak tonlar yerini koyu mavilere bıraktı.

6
7
8