Hatay İl Tanıtım Günleri! 600 yemek çeşidi ve 54 tescilli coğrafi işaretli ürün

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, “6 Şubat depremlerinden sonra şehrimiz ayağa kalktıkça biz de bu programlara ara vermiştik. Yenisini başlatıyoruz. Bu programın ayrı bir amacı var. Sadece Hatay’ın lezzetleri değil, Hatay tarihin en büyük yıkımını yaşattı. Yeniden ayağa kalkan, yeniden yapılan şehir var. Bu sadece konutlarıyla değil, tarih, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarıyla, müthiş bir çalışma var. Bunları da İstanbul’a gelen ve İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimize anlatmamız gerekiyordu. Zaten Hatay’ın lezzetlerini Türkiye’de herkes biliyor ama yıkılmış bir şehrin ayağa kalkmasının da bir hikayesi var” diye konuştu.