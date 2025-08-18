Hatay Havalimanı'nda hazırlıklar son aşamaya geldi! Vali Masatlı açılış tarihini açıkladı

4

Masatlı, “İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı seferlerine ilave olarak Ercan Havalimanı’na da tarifeli uçuşlarda başlayacak. Projenin ikinci etabında ana pist inşaatı, hızlı çıkış taksi yolları, bağlantı yolları ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların devam edilecek, tüm aşamalar tamamlandığında Hatay Havalimanı, Hataylı hemşehrilerimize yakışır kapasite ve hizmet kalitesine ulaşacaktır” dedi.