Hasat beklerken felaketle karşılaştılar! Batmanlı üretici zor durumda
Batman Sason'un dünyaca ünlü coğrafi işaretli çileğini peş peşe vuran sağanak ve dolu yağışı, üreticiyi zor duruma düşürdü. Normal şartlarda 23 Nisan'da hasat edilen çilekte takvim bir ay geri çekilirken, bahçelerde yüzde 40'a varan verim kaybı yaşanıyor.
Yaklaşık 13 yıldır çilek üretimi yapan Şakir Değirmenci (44), 10 dönümlük arazisinde hasat beklerken dolu baskını ile karşılaştığını söyledi.
Değirmenci, "Geçimimizi çilekle sağlıyoruz. Daha önceki senelerde bu mevsimde hasat yapıyorduk ancak bu sene yağmurdan dolayı henüz çiçeklenme aşamasında. Dün yağan dolu çiçekleri vurdu ve çürümeye neden oldu. Yüzde 30-40 civarında zararımız var. Masrafımız çok, işçi de tutuyoruz. Bu yıl hava şartları bizi çok kötü etkiledi" dedi.
Aynı mahallede üretim yapan Hasan Erdem ise yağışların hasat takvimini bir ay kaydırdığını belirterek, "Geçen yıllarda, 23 Nisan'da Sason merkezinde çilek satardık. Bu yılki tabloya bakılırsa 15 Mayıs'tan önce ürün çıkmayacağını düşünüyoruz. Daha gübreyi bile veremedik, yeni gübrelere başlıyoruz Çok fazla yağış aldık, felaket bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.