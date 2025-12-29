Hangi Rakamlar Amorti Sayılır? İşte Amorti Kuralları ve Detaylar: Çeyrek Bilette Amorti
Milli Piyango ve yılbaşı çekilişi başta olmak üzere şans oyunlarıyla ilgilenen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında “Hangi rakamlar amorti sayılır?” sorusu geliyor. Büyük ikramiyeyi kazanamayan ancak bilet bedelini geri almak isteyenler için amorti, küçük ama önemli bir kazanç anlamına geliyor.
AMORTİ NEDİR?
Amorti, çekiliş sonucunda biletin son rakamının, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen amorti rakamlarıyla uyuşması durumunda, bilet sahibine bilet bedelinin geri ödenmesi anlamına gelir. Amorti kazanan bir bilet, kâr sağlamaz ancak zarar edilmesini de önler.
HANGİ RAKAMLAR AMORTİ SAYILIR?
Milli Piyango çekilişlerinde amorti rakamları genellikle iki farklı tek haneli sayıdan oluşur. Bu rakamlar 0 ile 9 arasındaki sayılar arasından çekilişle belirlenir.Eğer biletinizin son hanesi, açıklanan amorti rakamlarından biriyle aynıysa, biletiniz amorti kazanmış sayılır.Örnek vermek gerekirse:Amorti rakamları 3 ve 7 olarak açıklanmışsaSonu 3 veya 7 ile biten tüm biletler amorti kazanırBu kural çeyrek, yarım ve tam biletler için geçerlidir. Ancak geri alınan tutar, satın alınan bilet türüne göre değişiklik gösterir.
AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Amorti kazanan biletlerde ödenecek tutar, biletin satın alındığı bedel kadardır:Çeyrek bilet → çeyrek bilet bedeliYarım bilet → yarım bilet bedeliTam bilet → tam bilet bedeliYani amorti, bilet sahibine harcadığı parayı geri alma imkânı sunar.
AMORTİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Çekiliş sonrası amorti sonuçları;Milli Piyango’nun resmi kanallarındanYetkili bayilerdenDijital şans oyunları platformlarındankolayca sorgulanabilir. Biletin sadece son rakamına bakmak, amorti kontrolü için yeterlidir.
AMORTİ KÜÇÜK AMA TESELLİ EDİCİ BİR KAZANÇ
Her ne kadar büyük ikramiyeler kadar heyecan yaratmasa da amorti, özellikle yılbaşı çekilişlerinde milyonlarca kişinin umutla beklediği bir sonuçtur. Büyük ödül çıkmasa bile bilet bedelini geri almak, birçok kişi için önemli bir teselli olur.Amorti sonuçlarını kontrol etmeyi unutmayın; belki de şans bu kez sizi tamamen boş göndermeyecek