Hakkarili 3 kız kardeş geleneksel yöntemlerle tek tek hazırladı! Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

3

Kültürlerini yaşatmanın mutluluğunu yaşayan Zennure On, Ramazan hazırlığının bir birliktelik simgesi olduğunu belirtti. On, "Önce lavaş ekmeklerimizi, ardından yöresel çöreklerimizi hazırladık. Üç kardeş omuz omuza vererek unumuzu eledik, hamurumuzu yoğurduk. Tandır başında çalışmak zahmetli olsa da bu bizim köklü geleneğimizdir. Ramazan özel ve temiz bir ay; Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin" dedi.