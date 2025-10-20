Hakkari'deki köyüne dönüş yapıp devlet desteğiyle üretime başladı!

4

Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırdığını ve faydalanmak için girişimde bulunduğunu belirten Pala, şunları kaydetti: "Bingöl Üniversitesinden mezunum. Mezun olduktan sonra köye yerleşmeye karar verdim. Tarım faaliyetlerini takip ettim. Araştırma yaptığım sürede Uzman Eller Projesi'ni gördüm. Bunu değerlendirmek istedim ve başvurdum. Destekten yararlanmaya hak kazandım. 250 bin lira hibe desteği sağlandı. Ondan sonra bal üretimine başladım. 57 kovanla başlamıştım, şu an yaklaşık 80 kovana çıkardım."