Hakkari’de üretim sezonu 2 ay daha uzatıldı! Çiftçinin kazancı asgari ücreti geçecek

Çiftçi katkılarıyla birlikte toplam proje maliyeti 13,5 milyon TL'ye ulaştı. Seralar 200 metrekarelik, tek tünel, kar tipi plastik örtüden oluşuyor. Proje ile üretim sezonu iki ay uzatılarak ürün verimliliği artırılacak. Kurulan seralar sayesinde Hakkari merkez, Durankaya ve Yüksekova'da toplam 47 çiftçi ailesinin aylık gelirlerinin asgari ücretin üzerine çıkması hedefleniyor. Seralar, kadın istihdamını artırmanın yanı sıra köyden kente göçün önlenmesine, modern tarım tekniklerinin yaygınlaşmasına ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak. Valilik himayesinde yürütülen bu projeyle Hakkari'de sebze ve fide üretiminin artırılması, yerel üretimle taze sebze ihtiyacının karşılanması ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.