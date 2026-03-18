Hakkari’de şaşırtan manzara: Nergis tarlalarına ziyaretçi akını

Hakkari merkez ve bazı ilçelerinde kar ve yağmur etkisini sürdürürken, Irak sınırında yer alan Derecik ilçesi adeta baharı yaşıyor.Derecik ilçesine bağlı bahar mevsiminin yaşandığı Banya Nergis bölgesi doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede nergisler açarken, ortaya güzel manzaralar çıktı. Sarı ve beyaz tonlarıyla doğayı süsleyen nergisler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.