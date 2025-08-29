Hakkari'de saklı kalan hazinesi turizme kazandırılıyor: Ziyaretçilerini bekliyor

3

Havaların sıcak geçmesi nedeniyle yoğunluğun arttığı bölgede, vatandaşlar aileleriyle birlikte piknik yaparken çocuklar da buz gibi sularda serinlemenin keyfini çıkarıyor. Hakkari Valiliği ve yerel yönetimler tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde ulaşımın kolaylaşması da şelaleye olan ilgiyi artıran etkenlerden biri oldu.