Hakkari'de korku dolu dakikalar! Dağdan kopan kayalardan kaçarken Zap Suyu'na uçtular
16.11.2025 - 16:43Güncellenme Tarihi:
Kaynak : HAKKARİ (İHA) -
Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından dağdan kopan kayaların düştüğü bölgede ilerlemeye çalışan bir araç, kayalardan kaçmaya çalışırken kontrolden çıkarak Zap Suyu’na uçtu. Araçta bulunan 4 madenci, suyun ortasında mahsur kaldı.
Araçta bulunan 4 madenci, yaralı halde suyun ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, vinç ve mikser pompa aracı desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 4 madenciyi bulundukları araçtan kurtarmayı başardı.
Sağlık ekipleri yaralı madencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.