Hakkari'de korku dolu dakikalar! Dağdan kopan kayalardan kaçarken Zap Suyu'na uçtular

16.11.2025 - 16:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak : HAKKARİ (İHA) -

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından dağdan kopan kayaların düştüğü bölgede ilerlemeye çalışan bir araç, kayalardan kaçmaya çalışırken kontrolden çıkarak Zap Suyu’na uçtu. Araçta bulunan 4 madenci, suyun ortasında mahsur kaldı.

Hakkari-Van kara yolu Sere Solan mevkiinde kar yağışının ardından dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan madencilerin bulunduğu araç, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu'na düştü.

Araçta bulunan 4 madenci, yaralı halde suyun ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, vinç ve mikser pompa aracı desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 4 madenciyi bulundukları araçtan kurtarmayı başardı.

Sağlık ekipleri yaralı madencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.