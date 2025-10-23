GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hakkari'de kartpostallık görüntü! Çile bir anda manzaraya dönüştü

23.10.2025

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukların ardından etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı.

İlçenin yüksek kesimlerine çöken sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Özellikle çevre yolu, Vezirli yolu ve Şemdinli yolunda araç kullanmakta güçlük çeken sürücüler, farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

Sisli havanın oluşturduğu o eşsiz manzaralar, görenleri adeta mest ederken, yetkililer ise sürücüleri trafik güvenliği konusunda uyardı.

Düşük görüş mesafesi nedeniyle muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin korunması gerektiği vurgulandı.

