Hakkari'de gururlandıran başarı: Kurduğu akademide öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor
Kaynak : İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni Senem Çağatay, kendi imkanlarıyla kurduğu Atonal Müzik Akademisinde büyük bir başarıya imza atarak, yetenek sınavlarına hazırladığı üç öğrencisini üniversiteli yaptırdı.
Kafkas Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alan ve mezun olur olmaz Müzik Akademisi kuran Senem Çağatay, amacının yalnızca müzik öğretmek değil, müziği gerçekten hisseden öğrenciler yetiştirmek olduğunu belirtti.
Öğrencilerini sınavlara hazırlarken büyük bir heyecan yaşadığını söyleyen Çağatay, "İlk yılımda üç öğrencim yetenek sınavlarını kazanarak konservatuvara yerleşti.
En özeliyse, mezun olduğum üniversitenin kapısından bu kez bir öğretmen olarak, öğrencilerimle birlikte içeri girmekti" dedi.
Bu başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Çağatay, "Öğrencilerimiz azimleriyle, disiplinli çalışmalarıyla ve müziğe olan tutkularıyla bize örnek oldular. Onlarla birlikte aynı heyecanı yaşadık, birlikte öğrendik, birlikte başardık" ifadelerini kullandı.
Çağatay, öğrencilerin yanı sıra bu başarıda emeği olan tüm öğretmen kadrosuna da teşekkür etti. Akademi olarak sadece ders vermediklerini, aynı zamanda öğrencilerle birlikte hayal kurup onlara yol arkadaşlığı yaptıklarını vurguladı.
Akademide 2 ay boyunca yoğun bir eğitim aldığını belirten Bahar Aydın, "Sabah akşam demeden çalıştık ve birçok başarıya imza attık. Senem Çağatay hocamıza sonsuz şükran ve minnetlerimizi sunarız" dedi.
6 aydır ders aldığını söyleyen Gönül Genç ise, "Bu emek ve çabalarımızın sonucunda gittiğimiz her üç ilde de başarıyla ayrıldık. Tüm öğretmenlerine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
3 ayda konservatuvar sınavlarına hazırlandığını belirten Özcan Gündüz de, "Eğitim sonrası gittiğimiz 3 ilde kazandık. Buraya gelecek arkadaşlara da tavsiyem şudur; eğitim görülecek bir yerdir" dedi.