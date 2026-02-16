Hafta sonunun gözdesi oldu! Düğünlerden kampçılara herkes orada: Karadeniz’in ışığı Yason Burnu kış güneşiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: AA

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası, kış ortasında baharı yaşayan manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Karadeniz’in hırçın dalgaları ile tarihi Yason Kilisesi'nin sessizliğinin buluştuğu bu özel lokasyon, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte düğün fotoğrafçılarından kamp tutkunlarına kadar herkesin ortak adresi oldu.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası, manzarası ve doğal ortamıyla kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde mekanı olmayı sürdürüyor.

Doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Yason Burnu, balık tutmak ve kamp yapmak isteyenlerin yanı sıra düğün yapacak çiftlere fotoğraf çekimlerinde ev sahipliği yapıyor.

Son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla hareketliliğin arttığı Yason Burnu'nu ziyaret edenler Karadeniz ve doğanın keyfini çıkarıyor.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, AA muhabirine, Yason Burnu Yarımadası'nın Ordu'da ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini, özellikle hafta sonları ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Albayrak, Yason Burnu'nda yapılan çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarıyla ilginin artarak devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen Yason Burnu, dronla görüntülendi.