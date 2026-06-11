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Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

11.06.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

Beykoz Belediyesi, ilçenin en önemli doğal yaşam ve dinlenme alanlarından biri olan Riva Elmasburnu Mesire Alanı ve Plajı’nda yeni sezon öncesi kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla tesisin sosyal alanları modernize edilirken, güvenlik ve konfor standartları da yükseltildi.

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Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yaz sezonu öncesinde hazırlıkları tamamlanan Elmasburnu’nun Beykozlulara ve İstanbul’un dört bir yanından gelecek ziyaretçilere hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti.

2Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Localar ve sosyal alanlar yenilendi

Çalışmalar kapsamında Elmasburnu’nun yoğun ilgi gören 25 locasında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Localara yeni oturma grupları yerleştirilirken, estetik görünümü güçlendiren tül uygulamaları ve akşam saatlerinde kullanım konforunu artıracak aydınlatma sistemleri kuruldu.

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3Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Tesis bünyesinde hizmet veren restoran yenilenirken, bu yıl ilk kez hizmet verecek olan Snack Bar vatandaşların kullanımına sunuldu.

4Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Büfeler, mangal üniteleri ve mesire alanları ise yeni sezon öncesinde kapsamlı bakım ve hazırlık çalışmalarının ardından sezona hazır hale getirildi.

5Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Güvenlik ve konfor önceliklendirildi

Plaj alanında bulunan ahşap yürüyüş yolları baştan sona yenilenirken, seyir terası çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

6Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Vatandaşların yaz sezonu boyunca güvenli ve konforlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri için tesis genelinde gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı.

7Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Kadınlara özel gün uygulaması devam ediyor

Elmasburnu Plajı’nda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da kadınlara özel kullanım uygulaması sürdürülecek.

8Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Buna göre plaj; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yalnızca kadın ziyaretçilere hizmet verecek. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ise karma kullanım düzeni uygulanacak.

9Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Gürzel: "Tüm komşularımızı Elmasburnu’na bekliyoruz"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

10Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

"Komşularımızın yaz aylarını daha güvenli, daha konforlu ve keyifli bir ortamda geçirebilmeleri için Elmasburnu Mesire Alanı ve Plajı’mızda kapsamlı hazırlıklar gerçekleştirdik.

11Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Sosyal alanlarımızı yeniledik, güvenlik tedbirlerimizi güçlendirdik ve tüm tesislerimizi yeni sezona hazır hale getirdik.

12Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe

Muhteşem doğası, eşsiz manzarası ve yenilenen yüzüyle Elmasburnu bu yaz da Beykozluların önemli buluşma noktalarından biri olacak. Tüm komşularımızı ve İstanbulluları Elmasburnu’na davet ediyoruz."