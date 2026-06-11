Hafta sonu için cennetten bir köşe! Mavi deniz ve yeşil doğa iç içe
Beykoz Belediyesi, ilçenin en önemli doğal yaşam ve dinlenme alanlarından biri olan Riva Elmasburnu Mesire Alanı ve Plajı’nda yeni sezon öncesi kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla tesisin sosyal alanları modernize edilirken, güvenlik ve konfor standartları da yükseltildi.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yaz sezonu öncesinde hazırlıkları tamamlanan Elmasburnu’nun Beykozlulara ve İstanbul’un dört bir yanından gelecek ziyaretçilere hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti.
Localar ve sosyal alanlar yenilendi
Çalışmalar kapsamında Elmasburnu’nun yoğun ilgi gören 25 locasında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Localara yeni oturma grupları yerleştirilirken, estetik görünümü güçlendiren tül uygulamaları ve akşam saatlerinde kullanım konforunu artıracak aydınlatma sistemleri kuruldu.
Tesis bünyesinde hizmet veren restoran yenilenirken, bu yıl ilk kez hizmet verecek olan Snack Bar vatandaşların kullanımına sunuldu.
Büfeler, mangal üniteleri ve mesire alanları ise yeni sezon öncesinde kapsamlı bakım ve hazırlık çalışmalarının ardından sezona hazır hale getirildi.
Güvenlik ve konfor önceliklendirildi
Plaj alanında bulunan ahşap yürüyüş yolları baştan sona yenilenirken, seyir terası çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.
Vatandaşların yaz sezonu boyunca güvenli ve konforlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri için tesis genelinde gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı.
Kadınlara özel gün uygulaması devam ediyor
Elmasburnu Plajı’nda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da kadınlara özel kullanım uygulaması sürdürülecek.
Buna göre plaj; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yalnızca kadın ziyaretçilere hizmet verecek. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ise karma kullanım düzeni uygulanacak.
Gürzel: "Tüm komşularımızı Elmasburnu’na bekliyoruz"
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Komşularımızın yaz aylarını daha güvenli, daha konforlu ve keyifli bir ortamda geçirebilmeleri için Elmasburnu Mesire Alanı ve Plajı’mızda kapsamlı hazırlıklar gerçekleştirdik.
Sosyal alanlarımızı yeniledik, güvenlik tedbirlerimizi güçlendirdik ve tüm tesislerimizi yeni sezona hazır hale getirdik.
Muhteşem doğası, eşsiz manzarası ve yenilenen yüzüyle Elmasburnu bu yaz da Beykozluların önemli buluşma noktalarından biri olacak. Tüm komşularımızı ve İstanbulluları Elmasburnu’na davet ediyoruz."