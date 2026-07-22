HAC KURALARI 2027 ÇEKİLDİ Mİ? Hac kura sonuçları belli oldu mu? Sonuçlar ne zaman e-devlete yansıyacak?
Hac kuraları 2027 çekildi mi? Hac kura sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman öğrenilecek? Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonrası gözler sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. İşte 2027 hac kurasıyla ilgili son gelişmeler.
2027 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların merakla beklediği hac kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte gelecek yıl hac ibadetini yerine getirecek adayların belirlenme süreci tamamlandı.
Hacı adayları kura çekimini canlı olarak takip ederken, sonuçların sisteme yüklenmesi için geri sayım başladı.
HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Kura çekimi tamamlandı ancak sonuçlar henüz adayların erişimine açılmadı.
Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre 2027 hac kura sonuçları bugün saat 20.00'den sonra e-Devlet hesaplarına yansıtılacak. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak kura sonuçlarını sorgulayabilecek. Ayrıca kısa mesaj yoluyla da bilgilendirme yapılacak.
HAC SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
2027 hac kura sonuçları;
e-Devlet sistemi üzerinden,
Hac işlemleri ekranından,
SMS bilgilendirmeleri aracılığıyla öğrenilebilecek.
Özellikle saat 20.00 sonrasında yoğun sorgulama yapılması bekleniyor.
1 MİLYON 878 BİN KİŞİ KURA HEYECANI YAŞIYOR
Bu yıl hac kurasına katılan aday sayısı dikkat çekti. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 milyon 878 bin 46 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı.
Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı ise 84 bin 942 kişi olarak açıklandı.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurada hac hakkı elde eden vatandaşlar için kesin kayıt takvimi de netleşti.
Buna göre kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz - 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
2027 HAC YOLCULUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet'in açıkladığı takvime göre hacı adaylarının:
Gidişleri 17 Nisan - 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında,Dönüşleri ise 20 Mayıs - 15 Haziran 2027 tarihleri arasındagerçekleştirilecek.
Kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz ile 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.