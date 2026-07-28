Güneş ışığıyla gelen doğal şifa! Erzincan'da asırlık lezzet için mesai başladı

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İlçe merkezi ve köylerde yüzyıllardır sürdürülen yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi için hasadı yapılan beyaz dutlar, odun ateşi üzerinde büyük kazanlarda doğal kaynak suyuyla kaynatılıyor.Kaynama aşamasına gelen dutların şırası çıkarıldıktan sonra güneş gören damlarda tepsilere alınarak yaklaşık bir hafta boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. Üreticiler, kaliteli pekmez elde edilebilmesi için bol güneşli, hafif rüzgarlı ve yağışsız havanın önem taşıdığını belirtiyor.Kemaliye'de üretilen dut pekmezinin en önemli özelliğinin kurutulmuş beyaz duttan hazırlanması ve uzun süre kaynatılmadan güneşte olgunlaştırılması olduğu ifade ediliyor.