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Gün doğmadan işe koyuluyorlar! Günde 1500 ekmek üretiyorlar

16.09.2026 - 12:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ağrı’nın Patnos ilçesinde fırıncıların mesaisi gün doğmadan başlıyor. Saat 06.00’da işlerinin başına geçen ustalar, uzun hazırlık sürecinin ardından tandırda pişirdikleri günlük 1500 ekmeği vatandaşların sofralarına ulaştırıyor.

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1Gün doğmadan işe koyuluyorlar! Günde 1500 ekmek üretiyorlar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırıncıların mesaisi gün doğmadan başlıyor. Sabahın erken saatlerinde hamuru hazırlayan ustalar, yoğurma ve dinlendirme işlemlerinin ardından ekmekleri tandıra hazırlıyor.

2Gün doğmadan işe koyuluyorlar! Günde 1500 ekmek üretiyorlar

Günün büyük bölümünü fırında geçiren emekçiler, vatandaşların sofralarına sıcak ekmek ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

3Gün doğmadan işe koyuluyorlar! Günde 1500 ekmek üretiyorlar

Fırıncı Maşallah Duman, mesailerinin sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "Saat 06.00 gibi işimizin başına geçiyoruz. Hamurun doğramasını yaptıktan yaklaşık 3 saat sonra tekrar yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hamuru kasalarda bekletiyoruz, ardından tandıra hazırlayıp ekmekleri tandıra vuruyoruz. Günlük yaklaşık 1000-1500 arasında ekmek satıyoruz" dedi.

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