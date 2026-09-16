Gün doğmadan işe koyuluyorlar! Günde 1500 ekmek üretiyorlar
16.09.2026 - 12:21Güncellenme Tarihi:
Ağrı’nın Patnos ilçesinde fırıncıların mesaisi gün doğmadan başlıyor. Saat 06.00’da işlerinin başına geçen ustalar, uzun hazırlık sürecinin ardından tandırda pişirdikleri günlük 1500 ekmeği vatandaşların sofralarına ulaştırıyor.
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırıncıların mesaisi gün doğmadan başlıyor. Sabahın erken saatlerinde hamuru hazırlayan ustalar, yoğurma ve dinlendirme işlemlerinin ardından ekmekleri tandıra hazırlıyor.
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Günün büyük bölümünü fırında geçiren emekçiler, vatandaşların sofralarına sıcak ekmek ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Fırıncı Maşallah Duman, mesailerinin sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "Saat 06.00 gibi işimizin başına geçiyoruz. Hamurun doğramasını yaptıktan yaklaşık 3 saat sonra tekrar yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hamuru kasalarda bekletiyoruz, ardından tandıra hazırlayıp ekmekleri tandıra vuruyoruz. Günlük yaklaşık 1000-1500 arasında ekmek satıyoruz" dedi.