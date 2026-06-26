Gümüşhane'deki 2475 rakımlı Yılanlı Yaylası beyaz papatya tarlasına döndü, görenler inanamadı!

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Bölgeyi ziyaret eden akademisyen ve fotoğrafçı Fatma Cebeci Aydın, Yılanlı Yaylası'nın Karadeniz coğrafyasının tüm karakteristik özelliklerini barındırdığını ifade etti. Yaylanın eşsiz bir doğal yapıya sahip olduğunu belirten Aydın, "Gördüğünüz gibi hava kapalı; yer yer açtı, yer yer kapattı. Zaten bilenler bilir ki Karadeniz yaylalarının olmazsa olmazı da budur. Haziran sonunda, temmuzda ya da ağustosta da olsa yaylaya çıktığınızda o sisi yaşar, orada bir güzel üşürsünüz. Biz de bugün bu durumu yaşadık. Çok güzel bir yayla. Bugün papatyaları çektik, çok güzel açmışlar ve her yere yayılmışlar. Burası aynı zamanda Acembol zirvelerinin de başlangıç noktasıdır. Yürüyüşlerimize buradan başlıyoruz" dedi.