Gümüşhane'de kafede servis yapan 'Garson Abla', müşterilerin dilinden düşmüyor!

Gümüşhane'de bir kafede, garsonlara serviste yardımcı olması için görevlendirilen "Garson Abla" adlı robot, hem çalışanlara destek sağlıyor hem de kafedeki müşterilerin ilgisini çekiyor.



Kademeli tepsilerle aynı anda çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robot, garsonların servis yükünü hafifletiyor.



Yük taşıma kapasitesi 40 kilogram olan robot, 8 saat hizmet verebiliyor.