Gümüşhane'de gelin ve damat 'evet' derken korktu! 240 metre yükseklikte nikah töreni

Hem memleketlerini tanıtmak hem de ön planda olmak için böyle bir tercihte bulunduklarını söyleyen Onur Palancı, "Memleketimizin tanıtımı olsun biz de ön planda olalım diye böyle bir şeye kalkıştık. Yakınlarımızın çoğu yüksekten korktuğu için gelemedi. Biz de evet derken baya titredik ama çok mutluyuz. Bir öncü olmak istedik. Buradan bize imkân sağlayan Torul Belediye Başkanımız Evren Evrim Özdemir’e de çok teşekkür ederiz. Bize yardımcı oldu" dedi.