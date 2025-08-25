Gümüşhane'de gelin ve damat 'evet' derken korktu! 240 metre yükseklikte nikah töreni
Kaynak : GÜMÜŞHANE (İHA) -
Türkiye'nin ve Avrupa’nın en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan, deniz seviyesinden yaklaşık 240 metre yükseklikte konumlanan Torul Kalesi Cam Seyir Terası, sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yer alan ve ziyaretçilerine hem adrenalin dolu anlar hem de eşsiz bir manzara sunan bu etkileyici teras, bu kez romantik bir buluşmaya sahne oldu. Evliliğe ilk adımlarını atmak isteyen bir çift, unutulmaz anlarına anlam katmak için nikâh törenlerini bu nefes kesici yükseklikte gerçekleştirdi.
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde gerçekleştirilen törende, köy muhtarı tarafından Onur Palancı ile Buse Palancı’nın nikâhı kıyıldı. Damat Onur Palancı, yükseklik korkusu nedeniyle bazı akrabalarının nikâh törenine katılamadığını söyledi. Palancı çifti bir ilke imza atmak için bu mekânı seçtiklerini belirtti.
Hem memleketlerini tanıtmak hem de ön planda olmak için böyle bir tercihte bulunduklarını söyleyen Onur Palancı, "Memleketimizin tanıtımı olsun biz de ön planda olalım diye böyle bir şeye kalkıştık. Yakınlarımızın çoğu yüksekten korktuğu için gelemedi. Biz de evet derken baya titredik ama çok mutluyuz. Bir öncü olmak istedik. Buradan bize imkân sağlayan Torul Belediye Başkanımız Evren Evrim Özdemir’e de çok teşekkür ederiz. Bize yardımcı oldu" dedi.
Rıfkı Can Bal da "Onur abimin böyle önemli bir anında böyle bir yerde olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir atmosfer. Yüksekliği biraz korkutuyor ancak mutlu da ediyor. Gümüşhane’miz adına çok güzel bir yer biz de burada olmasından mutlu olduk" diye konuştu.