Gümüşhane'de doğaseverlerin uğrak yeri oldu! Bir tabur askerin göl altındaki şehadet hikayesi

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Akademisyen Fatma Cebeci Aydın, Artabel'i çok sevdiklerini ve yaz boyunca bu rotaya birkaç kez daha geleceklerini belirtti. Doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerden yararlandıklarını dile getiren Aydın, "Burada tarihi siperleri görme imkanımız oldu, karargah kalıntılarını inceledik. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. Rengarenk çiçekler her zamanki gibi yerinde. İki üç hafta sonra geldiğimizde daha farklı çiçeklerin bizi karşılayacağını biliyoruz. Bütün doğaseverleri Gümüşhane'ye ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na bekliyoruz" dedi.