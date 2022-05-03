Güle güle Torrent! İşte İspanyol teknik adamın tazminatı ve G.Saray'ın yeni teknik direktörü
Burak Elmas tarafından Fatih Terim'in yerine göreve getirilen ve Galatasaray'da beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor. Sarı kırmızılı yönetim takımın başına 3 maçlık bir teknik direktör getirme formülünü buldu. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...
Galatasaray’da Domenec Torrent de kredisini tüketti... Fatih Terim’in yerine 14 Ocak’ta göreve getirilen İspanyol teknik direktörün kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas’ın sabrını taşırdı.
Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı’nı çalıştıran Hakan Balta yapacak. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CiES), Süper Lig’in en pahalı futbolcularının listesini yayınladı. Listenin ilk 3 sırasında, tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Galatasaraylı futbolcular yer aldı. Morutan 10.7 milyon Euro · Kerem Aktürkoğlu’nun 20.3 milyon Euro ile birinci sırayı aldığı listede Victor Nelsson 14.1 milyon Euro ile ikinci, Cicaldau 13.8 milyon Euro ile üçüncü oldu. Morutan (10.7 milyon Euro) beşinci, Berkan Kutlu da (10.4 milyon Euro) altıncı sırada.
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Sözlerinin hedefinin Fatih Terim mi yoksa sarı kırmızılı yönetim mi olduğu sorulan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'da yaşadıklarımı hiçbir kulüpte yaşamadım" diyerek verdiği cevapla ve anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
"KULÜBÜ BOŞ BULDUK, ANALİST BİLE YOKTU"
Kulüp tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde.
"DÜŞÜŞTE OLAN BİR UÇAKLA KARŞILAŞTIK"
Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil.
Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor.
Benim kontratım var. Kontrata saygı duyma konusuna ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu benim için hiç normal bir durum değil. İşini yapan iyi bir insan için de zor bir durum. Çok iyi oyuncular vardı aklımızda Türkiye’de bazı insanların bilmediği liglerden. Ama artık çok geç kaldık. Onlar artık başka yerlerle anlaşmaya başladılar. Ben durumdan sıkılmış durumdayım, Galatasaray’da olmaktan değil.
Ben, çalışanlarım, teknik ekibim, hepsi her gün her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir şey değil. Yeni başkan nasıl devam etmek ister bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Her şeyi düşünmek de hakları. Ben de ekibim de kesinlikle bu kulüpte olmaktan çok memnunuz. Kontratımız süresince de devam etmek istiyoruz. Bu şekilde komplike duruma rağmen ama tabii ki de yeni gelen insanlarla da konuşmak lazım. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu. Kağıtlar etrafa saçılmıştı.
Etraf boştu. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık, bilgisayarlar yok, programlar yok. Akademiden iki tane analist getirdik mecburen. Bu arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içerisinde aynı zamanda programlar almamız gerekti ve çalışmaya başladık. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Biliyorsunuz ilk 3 maçta nasıl düşüşteydi takım. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ancak en azından fiziken toparlandık.
Aynı şekilde son 11 yılda çok güzel takımlarda çalışma fırsatı buldum, orada yaptığımız çalışmaların aynısı yapıyoruz burada da. Bu ufak detaylar. Ama bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düşmüş durumda. Ben bu tarz bir şeye alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık değildir. Türkiye’de bir gün içinde her şey değişebilir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor.
Bu yüzden ben burada olmaktan yorgun değilim, Galatasaray’da olmak onur benim için ama neyse ki sosyal medyaya bakmıyorum fakat insanlar bilmiyorlar gerçekler ne. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün bir güç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu takım son ana kadar mücadelesine devam etmesi için. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz.
"GELDİĞİMİZDE BİLGİSAYAR DAHİ YOKTU"
Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti. 5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz.
Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim. Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray’da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz.