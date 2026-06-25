GTA 6 TÜRKİYE FİYATI Ne Kadar Olacak? GTA 6 Ön Sipariş Süreci Başladı mı, GTA VI Satış Fiyatı Kaç TL? GTA 6 Ne Zaman Çıkıyor?
GTA 6 Türkiye fiyatı belli oldu mu? GTA 6 ön sipariş ne zaman açılacak? GTA VI satış fiyatı kaç dolar olacak? GTA 6 kaç TL’ye satılacak? Rockstar Games’in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 ne zaman çıkıyor? Oyun dünyasının tarihindeki en büyük lansmanlardan biri olmaya hazırlanan Grand Theft Auto VI hakkında tüm detaylar oyuncular tarafından araştırılıyor. İşte GTA 6 çıkış tarihi, ön sipariş süreci ve olası Türkiye fiyatına ilişkin son bilgiler.
Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için heyecan her geçen gün artıyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yıllardır gündemden düşmeyen yapımın çıkış tarihi, ön sipariş süreci ve satış fiyatı oyuncular tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Özellikle Türkiye'deki oyuncuların en çok sorduğu soruların başında ise "GTA 6 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?", "GTA VI kaç TL?", "GTA 6 ön sipariş ne zaman açılacak?" ve "GTA 6 ne zaman çıkıyor?" geliyor. İşte tüm soruların kısa ve net cevapları...
GTA 6 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Yıllardır oyun dünyasının gündeminden düşmeyen Grand Theft Auto VI (GTA 6), yayınlanan tanıtımlar ve resmi açıklamaların ardından yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Özellikle Türkiye’deki oyuncular, oyunun satış fiyatı ve ön sipariş detayları hakkında bilgi arıyor.
“GTA 6 Türkiye fiyatı”, “GTA 6 ön sipariş”, “GTA VI satış fiyatı”, “GTA 6 ne zaman çıkıyor” ve “GTA 6 kaç TL olacak” gibi aramalar son dönemde büyük artış gösterdi.
Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6'nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Rockstar Games'in resmi duyurusuna göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak.
Oyun ilk aşamada:
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S platformları için yayınlanacak.
PC sürümü hakkında ise henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.
GTA 6 ÖN SİPARİŞ BAŞLADI MI?
GTA 6 için ön sipariş süreci oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dijital mağazalarda ve çeşitli satış kanallarında oyunun listelenmeye başlamasıyla birlikte ön sipariş hareketliliği de hız kazandı.
Ön sipariş veren oyuncuların çeşitli dijital içerikler ve oyun içi bonuslar elde edebileceği belirtiliyor. Ancak kampanyalar ülkeye ve platforma göre değişiklik gösterebilir.
GTA VI SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Oyun sektöründe yeni nesil AAA yapımların fiyatlarının yükselmesiyle birlikte GTA 6'nın satış fiyatı da dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda görülen fiyatlandırmalara göre:
Standart Sürüm: 79,99 Dolar
Ultimate Sürüm: 99,99 Dolar seviyelerinde satışa sunulması bekleniyor.
Bu rakamlar GTA 6'nın şimdiye kadarki en pahalı Grand Theft Auto oyunu olabileceğine işaret ediyor.
GTA 6 TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL OLACAK?
Rockstar Games tarafından tüm platformlar için resmi Türkiye fiyatı açıklanmış değil. Ancak uluslararası satış fiyatları ve güncel kur seviyeleri dikkate alındığında oyunun Türkiye'de yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.
Uzmanların değerlendirmelerine göre:
Standart sürümün 3.000 TL üzeri seviyelerde,
Vergiler ve mağaza politikalarına bağlı olarak 3.500 TL ile 4.500 TL arasında,
Özel ve Ultimate sürümlerin ise daha yüksek fiyatlarla satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.
Bu rakamların yalnızca piyasa beklentisi olduğu, resmi fiyatın platformlara göre değişebileceği unutulmamalı.
GTA 6'DA OYUNCULARI NELER BEKLİYOR?
Yeni oyunda oyuncular:
Vice City’ye geri dönecek,
Daha büyük bir açık dünyada keşif yapabilecek,
Yeni nesil grafik teknolojilerinden yararlanabilecek,
Lucia ve Jason karakterlerinin hikâyesine tanıklık edecek,
Daha gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle karşılaşacak.
Rockstar Games'in uzun geliştirme süreci sayesinde GTA 6'nın şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı açık dünya oyunlarından biri olması bekleniyor.
GTA 6 PC SÜRÜMÜ ÇIKACAK MI?
Şu an için Rockstar Games tarafından yalnızca konsol sürümleri doğrulandı.
PC oyuncuları için resmi bir tarih bulunmuyor. Ancak şirketin geçmişte GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda izlediği strateji nedeniyle PC sürümünün daha sonraki bir tarihte yayınlanabileceği değerlendiriliyor.