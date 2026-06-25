GTA 6 TÜRKİYE FİYATI Ne Kadar Olacak? GTA 6 Ön Sipariş Süreci Başladı mı, GTA VI Satış Fiyatı Kaç TL? GTA 6 Ne Zaman Çıkıyor?

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Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için heyecan her geçen gün artıyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yıllardır gündemden düşmeyen yapımın çıkış tarihi, ön sipariş süreci ve satış fiyatı oyuncular tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.



Özellikle Türkiye'deki oyuncuların en çok sorduğu soruların başında ise "GTA 6 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?", "GTA VI kaç TL?", "GTA 6 ön sipariş ne zaman açılacak?" ve "GTA 6 ne zaman çıkıyor?" geliyor. İşte tüm soruların kısa ve net cevapları...