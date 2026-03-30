Gribe karşı Maraş reçetesi! Ani hava değişimi hastalığı tetikledi, vatandaş şifayı kazanda buldu: Kahramanmaraş’ın en lezzetli antibiyotiği!

Kahramanmaraş’ta son günlerde yaşanan ani hava değişimleri nedeniyle üst solunum yolu hastalıklarında gözle görülür artış yaşanırken, sağlık kuruluşlarına başvurular da arttı. Bu süreçte birçok vatandaş, ilaç yerine doğal yöntemleri tercih ederek kemik ve iliklerle uzun süre kaynatılarak hazırlanan kelle paça çorbasını tüketiyor. Yüksek besin değeriyle bilinen ve özellikle soğuk havalarda tercih edilen paça ilgi görürken esnaf da artan talepten memnun.