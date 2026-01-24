Göz gözü görmüyor! Yüksekova-Ankara uçuşları iptal edildi
Hakkari Yüksekova’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını felç etti. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 24 Ocak 2026 tarihli Yüksekova-Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis hava ulaşımında aksamalara yol açtı.
İlçede görüş mesafesinin düşmesine neden olan olumsuz hava, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede etkili olan sis tabakası hava trafiğinde iptalleri de beraberinde getirdi.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan 24 Ocak 2026 tarihinde karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi planlanan Yüksekova-Ankara uçak seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Uçuşları iptal edilen yolcuların mağduriyet yaşamaması adına kara yolu vasıtasıyla Van'a yönlendirildi.
Yetkililer, bölgede yoğun sisin bir süre daha devam edeceğini bildirerek, vatandaşların ve yolcuların havayolu şirketleriyle irtibatta kalmaları hususunda uyarıda bulundu.
Öte yandan, ilçede ulaşımın aksamaması için belediye ile Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Ekiplerin, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.