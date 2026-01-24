Göz gözü görmüyor! Yüksekova-Ankara uçuşları iptal edildi

2

İlçede görüş mesafesinin düşmesine neden olan olumsuz hava, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede etkili olan sis tabakası hava trafiğinde iptalleri de beraberinde getirdi.