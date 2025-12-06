Görenler hayrete düştü! Aralık ayında çiçek açtı: 'Daha önce böyle bir şey görmedik'
06.12.2025 - 13:18Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Karabük’ün Değirmenyanı köyünde bahçedeki bir erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı. Köylüler bu durumu daha önce hiç görmediklerini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde Aralık ayında çiçek açan erik ağacı şaşırttı.
Karabük'ün Erfeyli Mahallesinde Muzaffer Kurt’a ait bahçede bulunan erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erken çiçek açtığı düşünülen erik ağacı bahçe sahibi ile görenleri şaşırttı.
Mahalle sakinleri çevrelerinde son 2 aydır benzer durumların görüldüğü belirtip bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadıklarını söyledi.