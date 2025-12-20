Görenler gözlerine inanamıyor: Bu arabaya binmenin şartı bir şartı var!

5

Aracına olan bağlılığını dile getiren Duman, " Şu an gördüğünüz aracın iki senedir sahibiyim ve aracın ikinci sahibiyim. Araç 1980 model ve bir ay sonra 46 yaşına giriyor. Bir ay sonra doğum günü var, onu da kutlayacağız. Aracımıza o kadar değer veriyoruz ki neredeyse aileden biriymiş gibi görüyoruz. Arabaya sadece annem ve kardeşim binebiliyor. Dışarıdaki arkadaşlarım binecekse de ancak galoşla binebilir, o da belki. Arka koltukta galoşlarımızı muhafaza ediyoruz. Bu konuda arkadaşlarım ve ailemle çok sorun yaşıyorum. ‘Bu kadar titiz olma' diyorlar ama bilmiyorum. Ben aracımı adeta kız arkadaşım gibi görüyorum" dedi.