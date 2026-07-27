Görenler dönüp bir daha baktı: Haydarpaşa’da dikkat çeken görüntü!
27.07.2026 - 14:29Güncellenme Tarihi:
İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı’na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, liman sahasında görüntülendi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerlerine ulaştırılacak araçlar, dronla havadan görüntülendi.
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Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi.
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Liman sahasında bulunan binlerce otomobil dronla havadan görüntülendi.