Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Daha önce yapılan uyarı ve tebligatlara uymayan işletme ve kişilere ait iskelelerin kaldırılması için göl kıyısına indirilen iş makineleri, çevre güvenliği alınarak kontrollü şekilde çalıştı. Ekipler, kaçak olduğu tespit edilen yapıların tek tek sökümünü gerçekleştirdi. Yetkililer, Sapanca Gölü'nü korumaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.