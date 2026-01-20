GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGöl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
HaberlerGündem Haberleri Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

20.01.2026 - 11:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Sakarya'da Sapanca Gölü'nün doğal yapısını korumak için başlatılan çalışma kapsamında, kaldırılmayan kaçak iskele ve yapılar için yıkım çalışması başlatıldı.

1Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Sapanca Gölü kıyısında kaçak olarak inşa edilen iskele ve yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, tebligata rağmen kaldırılmayan kaçak iskeleler için bugün sahaya indi.

2Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Sapanca Gölü'nün doğal yapısının korunması ve göl kıyılarının yeniden halkın kullanımına açılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Sapanca Park Projesi sınırları içerisinde yer alan kaçak iskele ve yapılar, iş makineleriyle sökülmeye başlandı.

3Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Daha önce yapılan uyarı ve tebligatlara uymayan işletme ve kişilere ait iskelelerin kaldırılması için göl kıyısına indirilen iş makineleri, çevre güvenliği alınarak kontrollü şekilde çalıştı. Ekipler, kaçak olduğu tespit edilen yapıların tek tek sökümünü gerçekleştirdi. Yetkililer, Sapanca Gölü'nü korumaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.