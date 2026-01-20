Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
Sakarya'da Sapanca Gölü'nün doğal yapısını korumak için başlatılan çalışma kapsamında, kaldırılmayan kaçak iskele ve yapılar için yıkım çalışması başlatıldı.
Sapanca Gölü'nün doğal yapısının korunması ve göl kıyılarının yeniden halkın kullanımına açılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Sapanca Park Projesi sınırları içerisinde yer alan kaçak iskele ve yapılar, iş makineleriyle sökülmeye başlandı.
Daha önce yapılan uyarı ve tebligatlara uymayan işletme ve kişilere ait iskelelerin kaldırılması için göl kıyısına indirilen iş makineleri, çevre güvenliği alınarak kontrollü şekilde çalıştı. Ekipler, kaçak olduğu tespit edilen yapıların tek tek sökümünü gerçekleştirdi. Yetkililer, Sapanca Gölü'nü korumaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.