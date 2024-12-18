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Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı! Elleriyle besliyor

Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde yiyecek bulmakta zorlanan kuşları, kıyıdaki işletmede aşçılık yapan Çınar Kılıç (50), elleriyle besliyor.

• 18 Aralık 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
• 18 Aralık 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
1Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

2Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, yüzeyi yaklaşık 15 santimetre buz tabakasıyla kaplanan gölün çevresinde bulunan masa, tekne, atlı kızak ve ağaçlar fırtınanın taşıdığı suyla buza döndü.

3Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

Göldeki fotoğraflık görüntüler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken yaban hayatı da zorlaştı.

4Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

Göle girerek avlanan bazı kuşlar, buz nedeniyle beslenemeyince aç kaldı.

5Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

Göl kenarında kendisine ait işletmede aşçılık yapan, 5 çocuk annesi Çınar Kılıç, kuşları beslemeye başladı.

6Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

Kılıç, mutfaktan artan yemek ve ekmekleri kuşlara verip, onların hayatta kalmalarına yardımcı oluyor.

7Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

Yöre halkından da gölün bir parçası olan kuşlara sahip çıkılmasını isteyen Kılıç, "Gölün yüzeyi buz tutmadan önce kuşlar suya girip avlanıyordu. Şimdi yüzeyi buz tutunca aç kaldılar."

8Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor

"Herkes elinden geldiğince gölün yüzeyindeki buz tabakasına yiyecek bıraksın" diye konuştu. (DHA)

9Göl dondu, kuşlar Çınar Teyzeye kaldı Elleriyle besliyor