Göç yolunun kalbinde doğa şöleni! Milleyha’da doğa için tarihi buluşma

Samandağ sahil hattında, Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu noktada yer alan Milleyha; lagünleri, sazlık alanları ve kumullarıyla Doğu Akdeniz göç yolu üzerinde önemli bir sulak alan olarak biliniyor. Hem göçmen hem de yerleşik kuş türleri için kritik bir yaşam alanı olan bölge, zengin flora ve faunasıyla Hatay’ın en değerli doğal alanları arasında gösteriliyor. Bölgenin tanıtımı amacıyla düzenlenen ve 3 gün süren ‘Doğa Buluşması’ etkinliğin son gününde sabah saatlerinde bitki ve kuş gözlem yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, uzmanlar eşliğinde sulak alanın florasını ve göç yolu üzerindeki kuş türlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Milleyha’nın yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaptığı ve biyolojik çeşitliliğiyle bölge için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.