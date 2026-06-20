Giresun’un 145 milyonluk mega projesinde sona gelindi! Önümüzdeki ay hizmete açılacak

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145 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin Giresun’a önemli bir değer kazandıracaktır. Burası farklı amaçlarla değerlendirilebilirdi. Ancak Giresun’un tamamı düşünüldüğünde, kent merkezinde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği böylesine büyük bir sosyal yaşam alanının oluşturulması çok önemli. Cumhurbaşkanımızın ‘her ile bir millet bahçesi’ vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu eser, Giresun halkına kazandırılmış büyük bir yatırımdır" diye konuştu.