Geyve'de günlerdir süren yağış sebebiyle mahalleye giden yollar çöktü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, kırsal mahallelerde heyelan ve yollarda çökmelere sebep oldu. Yolun çökmesi neticesinde Kamışlı, Kızılkaya ve Örencik mahalleleri ile ulaşım kesilirken, heyelan sebebiyle yan yatan 3 ev tahliye edildi.
Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, ulaşıma kapanan yolların onarılması ve yerleşim yerlerine erişimin yeniden sağlanması için çalışma başlattı.
Ayrıca aynı güzergahta olan başka bir yolun çökmesi sebebiyle bazı evler yan yattı. Çöken yol ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
"11 kişi heyelanda zarar gören evlerden tahliye edildi"
Kamışlı Mahallesi Muhtarı Aziz Erdem, bölgede yaşanan heyelan ve ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erdem, "Üst üste 4 gün yağan yağışlardan dolayı bölgemizde büyük heyelanlar oldu.
3 tane hanemiz heyelan nedeniyle yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi müdahale ediyor. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı bölgede incelemeler yapıyor. Elektrik, su yok.
Fındıksuyu Mahallemize bile buradan su gidiyordu, o hatlarda bozuldu. Köylerde bayağı bir mağduriyet var. Buralarda büyük olarak heyelan var ama peyderpey çok yerlerde var. 20 bölgede heyelan var ancak hayatı etkileyen iki bölgemiz var.
Şu anda ulaşım sağlanmıyor, 2 hanemizdeki vatandaşlarımız bir gün önce jandarma tarafından tahliye edilmişti. Hayvanlarımız da aç susuz duruyor. Bir hanede 3 kişi, diğer hanede 5 kişi, diğer hanede de 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi heyelanda zarar gören evlerden tahliye edildi. Daha çok yazlık olarak kullanılıyordu ama nisan ayı itibari ile biz 145-150 haneye ulaşıyoruz. Ekipler birinci günden beri sahada" dedi.