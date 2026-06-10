GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGenç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti
HaberlerGündem Haberleri Genç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti

Genç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti

10.06.2026 - 10:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Anıl ATAR/ADANA, (DHA)

Adana'da platonik aşk beslediği genç kadını evine kadar takip edip sokak ortasında 7 yerinden bıçaklayan zanlının emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Saldırganın, talihsiz kadınla okul yıllarından beri aynı okulda okuduğu ve o dönemden beri takıntılı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

1Genç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti

Korkunç olay, 8 Haziran’da saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.’yi evine kadar takip ettikten sonra sokakta yanına gidip, durdurdu. Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü. Ramazan S. cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.’yi 7 yerinden bıçakladı. Nursel S.’nin çığlık atıp yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar, Nursel S.’nin oturduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

2Genç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.’yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Genç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti

Emniyete götürülen Ramazan S.’nin, ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü, o yıllardan bu yana Nursel S.’ye aşk beslediği ancak birbirlerini yakından tanımadıkları ortaya çıktı.

4Genç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti

'GÖRÜNCE HEYECANLANDIM'

Şüpheli Ramazan S.’nin, ifadesinde, “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” dedi.

5Genç kadını 7 yerinden bıçaklamıştı! Dehşete düşüren detay ortaya çıktı: Her şeyi itiraf etti

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, Nursel S.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.