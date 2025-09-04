Geliri 50 katına çıkaran dev destek! 10 liralık ürünü 500 liraya satacaklar

2

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında kadınlara katma değeri daha yüksek şekilde ürünlerini değerlendirebileceği fabrikasyon ve mini otomasyon sistemlerini hayata geçirdiklerini söyledi.Bu kapsamda şubat ve mart aylarında kadınları bir eğitime tabi tuttuklarını anlatan Tingiş, şöyle konuştu:"Önce teorik eğitim sürecinden geçtiler, daha sonra Malatya iline teknik eğitim gezisi düzenlendi. Bu süre zarfında birtakım uygulamalar yapıldı. Özellikle ürün kurutmasıyla alakalı nasıl bir çalışma yapacaklarını gösterdik. Son olarak kadınlara domates, patlıcan ve biber fidelerini tedarik ettik ve ekimlerini yaptık. Şu anda ablalarımız üretimler yapıyor. 3 liraya ya da 10 liraya satacağı domatesi daha yüksek fiyatlara satabiliyorlar. Artık ablalarımız kendi üretmiş oldukları sebzelerini, meyvelerini kurutuyorlar, ekonomik değeri yüksek gelir elde ediyorlar."