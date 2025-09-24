Gelinin kilosu kadar para taktılar: Artvin'de damadın arkadaşlarından filmlik hareket

5

Damat Serkan Topal, "Düğün güzel başladı. Arkadaşlarım sürpriz yapacaklarını söylemişti ama ne yapacaklarını bilmiyordum. Gelinin kilosu kadar madeni para taktılar. Takı töreni devam ediyordu. Bir müzik geldi, 'Köyden İndim Şehire' filminin müziği. Arkadaşlarım sırtlarında üç çuval parayı önümüze koydular. Allah'tan dökmediler. İlk gördüğümdü film müziğini duyunca herkes altın zannetti, ben de. Fakat değilmiş, biraz orada hüzün yaşadık ama olsun. Önce paraları tamamlamayı planlıyoruz. 8 bin civarında. Benim için güzel anı oldu. Ben de düğünlerde arkadaşlarıma eğlenceli şeyler yapardım. Ellerine para filan sayardım. Sağ olsun arkadaşlar da bunun bir mislini bana yaptılar. Düğünler eğlenceli olması için var" ifadelerin kullandı.Gelin Nurcan Yiğit Topal ise o anları gülerek şöyle anlattı: