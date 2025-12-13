Gelin-görümce boş dükkanda başladı! 60 kişiye gelir kapısı oldu, tonlarca üretiyorlar

5

İşletmenin satış ve pazarlama sorumlusu 4 çocuk annesi Meral Çapar, AA muhabirine, kurdukları markalarıyla güzel işlere imza attıklarını söyledi.



İlçede 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hem kendilerine bir iş hem de yöre insanına istihdam ortamı sağladıklarını anlatan Çapar, şöyle devam etti:



"İnsanın ailesiyle iş yapması kadar güzel bir şey yok. Çok da güzel anlaşıyoruz. Güzel ilerledik, büyüdük ve çok şükür şimdi Türkiye genelinde satışlarımız var. Gelin görümce anlaşamaz algısını da kırdığımıza inanıyorum. Çok iyi anlaşıyoruz, onlar benim kız kardeşlerim, aramızda gelin görümce durumu da yok. Tek rekabet yerimiz pazar alanımız."



İşletmenin ürün kalite kontrolünü sağlayan gıda mühendisi 2 çocuk annesi Esra Mızraklı da markalarının isminin hakkını verdiklerini söyledi.



Ürettiklerini kendi çocuklarına yedirdiğini ifade eden Mızraklı, "Aynı hassasiyetle müşterilerimize de o şekilde ürünlerimizi sunuyoruz. İşlerimiz gayet güzel ilerliyor. Çok iyi anlaşıyoruz, birbirimize danışarak, ortak kararla hareket ediyoruz." diye konuştu.