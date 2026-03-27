Geleneksel zanaate kadın eli değdi: 14 yıllık meslek hayatını bir kenara bırakıp bu işe başladı!

Mimarlık ile sadekarlık mesleğinin özünde birbirine çok benzediğini ifade eden Ayşe Işık, "Benim mesleğim yüksek mimarlık. İkisi ayrı şeyler değil, sadekarlıkla mimarlık özünde aynı, ikisinde de bir tasarlama dürtüsü var. Sadece ölçeğini değiştirdim. Yaklaşık 14 yıl İstanbul'da aktif olarak mimarlık yaptım. Binalar tasarlarken şimdi takılar tasarlıyorum. Mimarlıktan beslendim, sonra mimarlığa öğrettikleri ve bana kattıkları için teşekkür ettim ve yolculuğuma takı tasarlayarak devam etmeye karar verdim. Çocukluğumdan beri takı takmayı hep çok sevdim. Tatile gittiğimizde yazlık yerlerde kurulan stantlardan bir şeyler almak hoşuma giderdi. Parçaları birleştirmeyi seviyordum. Bir süre sonra olay, ‘Aslında bu takı şöyle olsaymış ben bunu daha zevkle kullanırdım' noktasına geldi. Sonra ‘Peki, İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsun; neden sen de bunu öğrenmeyesin?' dedim ve yolculuğum böyle başladı. Çok şanslıydım harika bir atölyede bu işi öğrenme şansım oldu. Bu işi benim gibi Karadenizli bir kadından öğrendim. İyi ki yollarımız kesişmiş. Bugün bu işi bir kadın olarak meslek edinmiş durumdayım. Hem tasarlayıp hem üretmek çok başka bir haz, çok keyifli. Aslında ben de hayallerimi ürüne dönüştürüyorum ve her dönüştükten sonra iyi ki bu işi yapıyorum diye şükrediyorum" dedi.