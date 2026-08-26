Gaziosmanpaşa’da vahşet! Eski sevgilisini sokak ortasında katletti: İfadesi kan dondurdu

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'NİŞANLANDIĞINI DUYUNCA ÇOK KIZDIM'

Sayacı "Yaklaşık 15 gün önce onunla tekrar karşılaştık. Nişanlandığı ve evleneceği için ona çok kızgındım. Bu nedenle aramızda sözlü tartışma yaşandı. Araya girenler kavganın büyümesini önledi. O benden şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırmak için karakola şikayette bulundu." dedi.