Gaziosmanpaşa’da vahşet! Eski sevgilisini sokak ortasında katletti: İfadesi kan dondurdu
İstanbul Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisi Şerife Gezer’i sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hakan Sayacı'nın emniyetteki ifadesi dehşete düşürdü. Evinin önünde pusu kurup minibüse kadar takip ettiği talihsiz kadını katlettiğini itiraf eden saldırganın sözleri kan dondurdu. İşte detaylar...
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Kan donduran olay dün İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Gezer sokakta yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu öne sürülen Hakan Sayacı ile karşılaştı. Saldırgan yanında getirdiği tabancayla Gezer'e ateş etti.
Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hakan Sayacı ise olayın ardından başına tabancayı dayayarak intihar etmek isterken polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.Sayacı’nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sayacı ifadesinde suçunu itiraf etti.
'10 YILLIK BİRLİKLELİĞİMİZ VARDI'
Emniyetteki ifadesinde ayakkabıcılık yaptığını belirten Hakan Sayacı, Şerife Gezer ile yaklaşık 10 yıl önce çalıştığı iş yerine yakın başka bir iş yerinde çalışırken tanıştığını söyledi. Aralarında duygusal bir ilişki yaşandığını anlatan Sayacı "10 yıl boyunca birlikte olduk. Aramız iyiydi; ancak daha sonra aramızda geçimsizlik başladı. Bu nedenle 2 yıl önce benden ayrıldı" dedi.
'NİŞANLANDIĞINI DUYUNCA ÇOK KIZDIM'
Sayacı "Yaklaşık 15 gün önce onunla tekrar karşılaştık. Nişanlandığı ve evleneceği için ona çok kızgındım. Bu nedenle aramızda sözlü tartışma yaşandı. Araya girenler kavganın büyümesini önledi. O benden şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırmak için karakola şikayette bulundu." dedi.
'EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEYİP TAKİP ETTİM; KONUŞMAYINCA ATEŞ AÇTIM'
Olay günü yanına ruhsatsız silahını alarak Şerife Gezer’in evinin önüne gittiğini anlatan Hakan Sayacı "Bir süre evin önünde bekledim. Evden çıkınca takip ettim. Amacım uygun bir yer bulup konuşmaktı. Minibüse binince onun peşinden ben de bindim. Minibüste konuşmak istedim, ama beni tersleyerek araçtan indi. Ben de peşinden indim. Kaçmaya çalışıyordu. Takip ettim. Benimle konuşmadığı için çok sinirlendim, kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.
'PİŞMANIM'
Bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söyleyen saldırgan, "Ona doğru rastgele ateş açtım. Daha sonra kendimi öldürmek için tabancayı başıma dayadım; ancak yapamadım. Polisler gelip beni ikna etti."dedi. Poliste işlemleri tamamlanan Hasan Sayacı adliyeye sevk edildi.