Gaziosmanpaşa'da öğretmenlerin kovulduğu kafe mühürlendi! '20 kişilik bir rezervasyon yapılıyor, 40 kişi geliyor'

'VİDEO PAYLAŞILMADAN ÖNCE HELALLEŞİLİYOR'



Mihrinur Kartal, “Video paylaşılmadan önce Sait abi, hem o öğretmenle hem de veliyle de konuşuyor. Durum çözülüyor ve helalleşiliyor ama bunun üstüne, buna rağmen video paylaşılmaya devam ediliyor. Hanımefendi biraz da bile bile yapmış bence" dedi.



İŞLETME MÜHÜRLENDİ



Öğlen saatlerinde zabıta ekipleri geldiğini ifade eden Kartal, “Öğlen saatlerinde zabıta ekipleri geldi. Bir yarım saat, bir saatlik konuşma gerçekleştirildi. Sonrasında mekan mühürlendi. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim, videoda lanse edildiği kadar sinirli ya da terbiyesiz bir insan olsaydı, gelen zabıta ekiplerine de sorun çıkartırdı. Gayet sakin bir şekilde mekanını topladı, kapattı ve çıktı" diye konuştu.