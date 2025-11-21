Gaziantep'te karı koca 63 yaşından sonra başladı! 1 günde 2 katına çıkardılar
Kaynak : AA
Gaziantep'te Güner ve Elif Gürsel çifti ilerleyen yaşlarına rağmen hayata yeni bir başlangıç yaptı. Bölgeden aldıkları destekle geçim kaynakları oldu. Her gün yaparak iki katına çıkardılar.
Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Mülk Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Güner Gürsel ve 60 yaşındaki Elif Gürsel, belediyenin kırsalda yaşayan kişilere hayvan desteği verdiğini öğrendi.
Desteğe başvuran çift, aldıkları 17 küçükbaşla besiciliğe başladı. Birbirlerine destek vererek her gün hayvanlarla ilgilenen çift, küçükbaş sayısını 33'e çıkardı.
Güner Gürsel, AA muhabirine, 4 yıl öncesine kadar tarımla ilgilendiklerini, sürekli hayvancılık yapma fikrinin aklında olduğunu, belediyenin mahallelerinde küçükbaş hibe ettiğini öğrenince eşiyle başvuru yaptıklarını anlattı.
Şahinbey Belediyesinin başvurularının ardından kendilerine 17 küçükbaş verdiğini aktaran Gürsel, eşiyle omuz omuza vererek hayvanların bakımını yaptıklarını belirtti.
Besiciliği severek yaptıklarını dile getiren Gürsel, şöyle konuştu:
"Gücüm ve ömrüm yettiği sürece besiciliği devam ettireceğim. Hayvancılık yalnız yapılabilecek bir meslek değil. Eşim olmasa ben tek başına imkanı yok yapamazdım. Eşim benden daha çok hizmet yapıyor. Yaklaşık bir hafta önce de 16 tavuk aldık. 12 kuzu vardı, onları sattık. Belediyeden 17 hayvan almış olduk. Şu anda 33 koyunumuz var."