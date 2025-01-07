Gassallar mesleklerine yÃ¶nelik olumsuz yaklaÅŸÄ±mlardan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor GassalÄ±m dediÄŸimde insanlar Ã¼rperiyor

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi MezarlÄ±klar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan Gassal Adil SavaÅŸ ve GÃ¼lÅŸah Berber, gÃ¼ndelik yaÅŸantÄ±larÄ±nda kendilerine yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ve gassallara yÃ¶nelik yorumlardan duyduklarÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± anlattÄ±.

GassallÄ±k mesleÄŸini 17 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu mesleÄŸi sevilmeden icra etmenin gÃ¼Ã§ olduÄŸunu belirten Adil SavaÅŸ, her gÃ¼n onlarca Ã¶lÃ¼yÃ¼ yÄ±kadÄ±klarÄ±nÄ±, fiziksel dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra psikolojik dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da mesleklerinde Ã¶nemli unsurlardan biri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

MesleÄŸe ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda, uyumakta ve yemek yemekte zorluk Ã§ektiÄŸini zamanla alÄ±ÅŸarak iÅŸini Ã§ok sevdiÄŸini aktaran SavaÅŸ, Ã¶lÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±na en zor gÃ¼nlerinde destek olmanÄ±n kendilerini manevi aÃ§Ä±dan mutlu ettiÄŸini ifade etti.

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'GASSALIM DEDÄ°ÄžÄ°MDE Ä°NSANLAR ÃœRPERÄ°YOR, DAVRANIÅžLARI DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR'

SavaÅŸ, toplumda gassallÄ±k mesleÄŸinin bir dizi ile gÃ¼ndeme geldiÄŸini, iÅŸlerine yÃ¶nelik bu ilginin kendilerini mutlu ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Genel olarak toplumda gassallÄ±ÄŸÄ±n korku objesi olarak gÃ¶rÃ¼lmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyduklarÄ±nÄ± aktaran SavaÅŸ, "Gasilhane dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¼ndelik yaÅŸantÄ±sÄ±nda mesleÄŸinden herhangi birisine bahsederken tedirginlik yaÅŸÄ±yorum. Ä°nsanlarla konuÅŸurken mesleÄŸimi sÃ¶yleyip sÃ¶ylememe noktasÄ±nda Ã§ok kararsÄ±z kalÄ±yorum. Bazen ne meslek yapÄ±yorsun diye sorarlar, ben o an ne diyeceÄŸimi bilemiyorum. GassalÄ±m dediÄŸimde insanlar Ã¼rperiyor, davranÄ±ÅŸlarÄ± deÄŸiÅŸiyor. Cenaze yÄ±kayan, son durak geliyor akÄ±llara Ã§ekiniyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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SavaÅŸ, kendilerine gelen tepkilerin dizi sayesinde bir nebze azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta gassallÄ±k mesleÄŸine duyulan ilginin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°nsanlarÄ±n gassallÄ±ÄŸa bakÄ±ÅŸÄ± zaman zaman rahatsÄ±z edebiliyor ancak bu zamanla kÄ±rÄ±lacak. Bir iÅŸ yerinde veya fabrikada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda emeÄŸinizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± maaÅŸÄ±nÄ±zla alÄ±yorsunuz. Bizler ise hem emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de cenaze sahiplerinin hayÄ±r dualarÄ±nÄ± alÄ±yoruz. Ä°nsanlar yakÄ±nlarÄ±nÄ± yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman 'Allah razÄ± olsun' diye dua ediyor. Hem dÃ¼nya hem de ahiret iÃ§in gÃ¼zel iÅŸ. Yapabilen herkese tavsiye ediyoruz."

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'GASSALLIÄžA Ä°LGÄ°M Ã‡OCUKLUÄžUMA DAYANIYOR'

KadÄ±n gassal GÃ¼lÅŸah Berber de 15 yÄ±ldÄ±r mesleÄŸini icra etiÄŸini, gassallÄ±ÄŸa ilgisinin Ã§ocukluÄŸuna dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, her okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda mezarlÄ±ÄŸa giderek temizlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dua ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Berber, gassallÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveri ve farkÄ±ndalÄ±k isteyen bir meslek olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Sevilmeden yapÄ±lacak bir iÅŸ deÄŸil. Bizim diriden Ã§ok Ã¶lÃ¼ arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Her biriyle vedalaÅŸÄ±rken, inancÄ±mÄ±z gereÄŸi biliyoruz bir gÃ¼n onlarla ahirette karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z ve helalleÅŸeceÄŸiz. Bu nedenle onlara hizmet verirken hassasiyetimiz daha fazla, onlarla bir baÄŸ kuruyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'GASSAL OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N YAPTIÄžIM YEMEÄžÄ° YEMEMÄ°Åž'

GassallÄ±ÄŸa yÃ¶nelik ilginin dizi ile artmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k halen kendilerini rahatsÄ±z eden yorumlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun zaman zaman kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ne vurgu yapan Berber, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"KÄ±z kardeÅŸim evlenirken misafirlere yemek vermek istedik. Yemekleri de ben hazÄ±rlamak istedim. Bir arkadaÅŸÄ± gassal olduÄŸum iÃ§in yemek yememiÅŸ. Manevi bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in saygÄ± duyuyorlar aslÄ±nda. KÃ¶tÃ¼ bir tavÄ±rda bulunmuyorlar fakat bazen 'seninle tek kalÄ±rsak korkarÄ±z' gibi cÃ¼mleler kullanÄ±yorlar. "

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'ELLERÄ°MÄ°ZÄ° YIKAMADIÄžIMIZI DÃœÅžÃœNÃœYOR OLABÄ°LÄ°RLER'

Berber, insanlarÄ±n bu tarz yorumlarÄ±nÄ±n, kendilerine karÅŸÄ± Ã¶n yargÄ±lÄ± bir tutum olduÄŸunu, bunun da gassallÄ±k mesleÄŸinin iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bilmemelerinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°nsanlarÄ±n cenaze deyince akÄ±llarÄ±na farklÄ± ÅŸeyler geldiÄŸini aktaran Berber, "Ellerimizi yÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olabilirler. AslÄ±nda sudan hiÃ§ Ã§Ä±kmayan, gayet hijyenik bir ortamda Ã§ok dikkat ederek Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

GassallÄ±ÄŸa yÃ¶nelik olumlu tepkilerle de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Berber, bÃ¶yle manevi bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tebrik edenlerin de olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YaÅŸam kadar Ã¶lÃ¼mÃ¼n de bu hayatÄ±n iÃ§inde olduÄŸunu ve unutulmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Berber, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Zor koÅŸullarda Ã§alÄ±ÅŸmaya alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in insanlar bizleri psikolojik aÃ§Ä±dan gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼yorlar. YakÄ±nlarÄ±mÄ±z, ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± anlarÄ±nda bizi arayÄ±p, 'Ne yapabiliriz, ne edebiliriz?' diye soruyorlar. Onlara zamanÄ±n ve yaÅŸamÄ±n kÄ±ymetinden ve Ã¶lÃ¼mÃ¼n gerÃ§ekliÄŸinden bahsediyoruz. Bu insanlara huzur veriyor. Ã–lÃ¼m bize bunun iÃ§in lazÄ±m. En acÄ± duyduÄŸumuz anda aslÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼ hatÄ±rlamamÄ±z gerekiyor. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¶lÃ¼m de Ã¶mÃ¼r de hoÅŸ olacak. GassallÄ±k mesleÄŸi de bunu insanlara anlatan en gÃ¼zel mesleklerden biri."

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