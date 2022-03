Galatasaray'da kaos! Işıtan Gün yönetime verdiği gizli ve kişiye özel raporu yayınladı: Fatih Terim ve küfür iddiası...

Değerli Galatasaraylılar,“Anna Karenina” romanının ilk cümleleri, birçoklarınca edebiyat tarihinin en iyi açılışı olarak gösterilir. Tolstoy sözlerine şöyle başlar:“Bütün mutlu aileler birbirine benzer, ama her mutsuz ailenin kendine has bir hikayesi vardır.“Bu tespitin spor kulüpleri için de geçerli olduğunu düşünmüşümdür. Sportif sonuçlardan bağımsız olarak, uzun yıllardır Galatasaray ailesi olarak son derece mutsuzuz, çünkü birbirimizi sevmiyoruz, gerçekleri bütün çıplaklığıyla konuşmuyoruz, adeta bir madde bağımlısı gibi transfer bağımlısı haline getirilmiş bünyemizi nasıl rehabilite edeceğimizi tartışıp bir mutabakat sağlayamıyoruz. Vuku bulmuş yanlışları konuşmuyor, ipe sapa gelmez senaryoları gerçek kabul edip onun üzerinden siyaset yapmayı tercih ediyoruz. Galatasaray’ın borcunu nasıl sıfırlarız, özkaynaklarıyla rekabetçi hale getiririz diye ortak akıl aramıyoruz. Kesintisiz 24 saat süren Genel Kurul’da spor adına neredeyse tek kelime edilmemiş olması bu kaybolmuşluğun en açık göstergesidir.Yurt dışında yaşadığım uzun yıllarda, bana “Galatasaray nasıl bir kulüp?” diye soranlara hep, “Galatasaray her şeyden önce birbirini seven, iyi insanların kulübüdür” diye cevap verirdim. Bugün ise kürsüde belagat şehvetiyle bir nefret sarmaşığının tohumlarını beslediğimizi görüyorum. Bu sarmaşığın, kısa zamanda bütün iklimimizi sararak kendisinden başka hiçbir şeye yaşama şansı vermediği bir noktaya doğru gidiyoruz.Bu karamsar tabloya rağmen tabii ki ümitsiz olmayacağız. Samimi olmaya ve doğruları söylemeye devam edeceğiz, kim ne derse desin bu durumdan tek çıkış yolumuz, bu cesareti ve samimiyeti göstermektir.