Galatasaray'da 8 transfer bombası! Torrent, Terim ve Şenol Güneş'in prenslerini istedi

Galatasaray, kariyerini Katar'da sürdüren ve Avrupa'ya tekrar geri dönmek isteyen James Rodriguez'in durumunu yakından takip ediyor. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, bu transfer için harekete geçti ve Kolombiyalı yıldızın menajeriyle temaslara başladı.