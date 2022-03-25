Galatasaray'da 8 transfer bombası! Torrent, Terim ve Şenol Güneş'in prenslerini istedi
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ın tam 8 yıldızla ilgilendiği ortaya çıktı. Bu futbolcular arasında Şenol Güneş ve Fatih Terim'in prensleri de bulunuyor...
Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan Avrupa'ya da veda eden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı..
Başkan danışmanı Luis Campos, sportif direktör Pasquale Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent'in raporları doğrultusunda kadroya önemli isimler dahil edilecek..
Galatasaray, kariyerini Katar'da sürdüren ve Avrupa'ya tekrar geri dönmek isteyen James Rodriguez'in durumunu yakından takip ediyor. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, bu transfer için harekete geçti ve Kolombiyalı yıldızın menajeriyle temaslara başladı.
Lokomotiv Moskova forması giyen ve FIFA'nın kararıyla Rusya'dan ayrılma hakkı olan 20 yaşındaki futbolcu Beka Beka'nın İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı. Fransız orta sahanın menajerliğini . Sacha Boey'in menajeri Jonathan Maarek'in yapması transferde bir avantaj olarak görülüyor.