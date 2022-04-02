Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor, Fernando Muslera'dan bomba kurtarış! Torrent ilk kez...

GALATASARAY'DA MORALLERİ BOZAN SAKATLIK

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 33. dakikada sağ üst baldırını tutarak kendisini yere bıraktı. Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu için değişiklik istendi ve Kerem ayağa kalkarak kenara geldi. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Emre Kılınç dahil oldu.