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GalatasarayGalatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor, Fernando Muslera'dan bomba kurtarış! Torrent ilk kez...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor, Fernando Muslera'dan bomba kurtarış! Torrent ilk kez...
• 02 Nisan 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor, Fernando Muslera'dan bomba kurtarış! Torrent ilk kez...

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı - kırmızılılar, mücadeleden Bafetimbi Gomis (P) ve Ryan Babel'in attığı gollerle 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini alan Galatasaray alt sıralardan uzaklaşırken, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde de taraftarına güven verdi. Öte yandan maçta Fernando Muslera penaltı kurtardı ve sarı-kırmızılılar 11 maç sonra bir ilki başardı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 02 Nisan 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:
1Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...
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Süper Lig’de 31. haftada Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

2Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bafetimbi Gomis, sert bir vuruşla hem topu hem kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

3Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...

Galatasaray, ilk golün ardından baskısını arttırdı. 12. dakikada ceza sahası içerisinde sağ kanatta topla buluşan Cicaldau'nun yerden ortasına Ryan Babel düzgün bir tek vuruş yaptı ve Galatasaray adına farkı 2'ye çıkardı.

4Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...

Fatih Karagümrük, 75. dakikada Pesic ile penaltıdan faydalanamadı ve 3 puanı alan taraf ev sahibi ekip oldu.

5Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...

Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük'ün kozlarını paylaştığı maçta Fernando Muslera sahne aldı.

6Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...

Sakatlıktan döndükten sonra bir süre Inaki Pena'nın arkasında bekleyen Muslera, geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçıyla formasına kavuşmuştu.

7SEZONUN EN İYİSİ

SEZONUN EN İYİSİ

Fatih Karagümrük karşısında da sahaya 11'de çıkan Muslera, rakamlara göre sezonun en iyi maçını çıkardı.

8Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...

Uruguaylı file bekçisi, bu sezon ligde en fazla kurtarış yaptığı maçı Fatih Karagümrük karşısında oynadı. Tecrübeli kaleci 7 kurtarışla mücadeleyi tamamladı.

9PENALTIYI DA KURTARDI

PENALTIYI DA KURTARDI

Fernando Muslera, 75. dakikada Pesic'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi ve Şubat 2021'den bu yana ilk kez penaltı kurtardı.

10TORRENT DÖNEMİNDE BİR İLK

TORRENT DÖNEMİNDE BİR İLK

Galatasaray, 11 Süper Lig maçı sonrasında kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, en son Fatih Terim döneminde oynanan ve 2-0 biten Antalyaspor karşılaşmasında gol yememişti.

11MAÇ ÖNCESİ ISLIKLANDI

MAÇ ÖNCESİ ISLIKLANDI

Maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrentin isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

12GALATASARAYDA MORALLERİ BOZAN SAKATLIK

GALATASARAY'DA MORALLERİ BOZAN SAKATLIK

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 33. dakikada sağ üst baldırını tutarak kendisini yere bıraktı. Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu için değişiklik istendi ve Kerem ayağa kalkarak kenara geldi. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Emre Kılınç dahil oldu.

13Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu Herkes bunu konuşuyor, Fernando Musleradan bomba kurtarış Torrent ilk kez...

Galatasaray, bu sezon ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı.

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