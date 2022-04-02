• 02 Nisan 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor, Fernando Muslera'dan bomba kurtarış! Torrent ilk kez...
Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı - kırmızılılar, mücadeleden Bafetimbi Gomis (P) ve Ryan Babel'in attığı gollerle 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini alan Galatasaray alt sıralardan uzaklaşırken, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde de taraftarına güven verdi. Öte yandan maçta Fernando Muslera penaltı kurtardı ve sarı-kırmızılılar 11 maç sonra bir ilki başardı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 02 Nisan 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:
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Süper Lig’de 31. haftada Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bafetimbi Gomis, sert bir vuruşla hem topu hem kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük'ün kozlarını paylaştığı maçta Fernando Muslera sahne aldı.
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